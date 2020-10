Wenn der Pizzabote philosophiert, "wie leicht die Wünsche anderer zu erfüllen sind und wie schwer die eigenen Wünsche zu erfüllen sind" und auf dem Maxplatz mit dem Pfarrer ins Gespräch kommt, dann ist die Welt wieder so, wie wir sie uns wünschen: voll von (verpassten) Begegnungen, Sehnsüchten und Musik! Mit dem musikalischen Abend "Schöne Aussichten!" (Premiere am Samstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr, großes Haus) "wollen wir feiern, dass wir wieder beieinander sein können, herzhaft darüber lachen, was uns fehlt(e) und frohen Mutes davon singen, wie es morgen schon sein könnte", wie es in der Mitteilung des E.T.A.-Hoffmann-Theaters heißt. Auf dem Programm stehen Songs von Hildegard Knef bis Lady Gaga, viel Musik und überraschende Begegnungen. In der Regie von Sibylle Broll-Pape spielen Antonia Bockelmann, Daniel Seniuk, Ansgar Sauren, Marie-Paulina Schendel, Stefan Herrmann und Bettina Ostermeier. Weitere Vorstellungen: 17., 30. Oktober, 6. und 7. November. Tickets gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0951/873030; kasse@theater.bamberg.de, oder auf theater.bamberg.de. Auf dem Bild Mime Daniel Seniuk mit einer Nachbildung der Kunigundenstatue am Maxlatz. Foto: E.T.A.-Hoffmann-Theater