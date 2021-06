Der große Fotowettbewerb "So schön ist Oberfranken" geht in eine neue Runde. Der Bezirk Oberfranken sucht in diesem Jahr unter dem Motto "Wasser" die schönsten Bilder aus der Region. Alle Personen, die Spaß am Fotografieren haben, können bis einschließlich 31. August 2021 ihre Aufnahmen einsenden.

Nach Einsendeschluss wählt eine Jury die zwölf besten Bilder aus. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann sich über 1000 Euro freuen, die elf weiteren Fotografen werden mit 100 Euro belohnt. Darüber hinaus wird unter zwölf zusätzlichen Motiven ein Social-Media-Gewinner von der Instagram-Community gekürt, der ebenfalls 100 Euro gewinnt. Zudem wird der Bezirk einige Bilder für seine Außendarstellung in verschiedenen Medien einsetzen.

Die Teilnahmebedingungen: Einsendungen erfolgen bitte per E-Mail an medien@bezirk-oberfranken.de unter dem Betreff "So schön ist Oberfranken". Auf den Bildern sollten keine Personen erkennbar sein. Jeder Teilnehmer kann bis zu fünf Bilder einreichen und muss dazu seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) angeben. Des Weiteren müssen das Datum der Aufnahme, eine Ortsangabe sowie eine kurze Bildbeschreibung (ein bis zwei ausformulierte Sätze) genannt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die kompletten Teilnahmebedingungen sind online auf der Homepage des Bezirks unter https://www.bezirk-oberfranken.de/teilnahmebedigungen-fotowettbewerb2021 einzusehen.

Bezirkstagspräsident Henry Schramm ruft zur Teilnahme auf: "Der diesjährige Fotowettbewerb soll und kann jegliche Form von Wasser aufgreifen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten: von den vielen Bächen und Flüssen, die durch unsere wunderschöne Region fließen, über unsere sehenswerten Seen und Auen bis hin zu Schneelandschaften, Wasserspiegelungen oder Tropfen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt." red