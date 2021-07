Anlässlich des Tages des Mädchenfußballs findet am Freitag, 23. Juli, auf dem alten Sportplatz der DJK Schondra ein Schnuppertraining mit praktischen Übungen für Mädchen aller Altersstufen statt. Beginn ist um 16 Uhr. Neben dem Schnuppertraining, bei dem der Spaß am Kicken in Vordergrund stehen soll, werden auch Freikarten für ein Frauenfußball-Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt verlost. Zudem gibt es Autogrammkarten von Lea Schneider, die aus Schondra stammt und im Bundesliga-Kader der Eintracht steht. Anmeldung vorab bei Sissy Martin (Tel. 0171/5446729 oder sissy.martin@web.de). sek