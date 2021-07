Die Tennisabteilung des TSV Münnerstadt bietet am Montag, 2. August, im Rahmen des städtischen Ferienprogrammes ein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche an (acht bis 14 Jahre). Beginn ist um 15 Uhr auf den Tennisplätzen am Sportzentrum. Der Schnupperkurs dauert zwei Stunden und führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Übungen und Sportspielen in das Tennisspiel ein. Mitzubringen sind Sportkleidung und -schuhe sowie Sonnenschutz und Getränke.

Anmeldungen nimmt Lydia Spiekermann entgegen (Telefon: 0176/548 457 95). sek