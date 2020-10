Eine breite Themenvielfalt haben die neuen Veranstaltungen und Angebote des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Anmeldung ist stets nötig: online unter www.ubiz.de sowie unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Welcome to Sodom - dein Smartphone ist schon hier": Am Montag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr steht im Pfarrheim "Adolph Kolping" in Eltmann der Umgang mit technischen Geräten, insbesondere mit dem Elektroschrott, beim Dokumentarfilm "Welcome to Sodom" im Mittelpunkt. Im Anschluss an den Film darf diskutiert werden. Ergänzend dazu stellt der Weltladen in Eltmann seine Handy-Sammelaktion vor.

2. "Schnitzen lernen mit Grünholz": Sandra Pfister vom Steigerwald-Erlebnishof in Neuhof bietet am Mittwoch, 14. Oktober, von 15 bis 18 Uhr einen Schnitzkurs für Kinder ab acht Jahre an, um den sicheren Umgang mit dem Messer spielerisch zu trainieren. Der Treffpunkt ist am Steigerwald-Erlebnishof.

3. "Ernte im Hortus Matricaria": Elke Meyer lädt für den Samstag, 17. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr zu einer Lesung und Führung in ihren "Hortus Matricaria" in Maroldsweisach (Permakulturgarten, Am Mardersberg 5) ein. Dabei steht der Permakulturgarten im Mittelpunkt; die Anlage gibt mit ihrer Vielfalt laut Ubiz-Angaben Inspiration für Lesungen und zum Verweilen im Garten. red