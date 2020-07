Schnitzen mit der Kettensäge

In der Katholischen Landvolksschule (KLVHS) Feuerstein wird von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. August einen Kurs "Schnitzen mit der Motorsäge" angeboten. Dabei werden je nach persönlichen Voraussetzungen kleinere oder mittelgroße Schnitzereien mit der Kettensäge gefertigt. Von Blumen, Pilzen, Kerzen über Gegenstände und Tiere bis hin zu Menschlichem und Abstraktem ist vieles möglich. Die Teilnehmer sollen teilhaben an der kreativen Gestaltung des Umfelds. Was gebraucht wird, ist die Bibel (auch an der KLVHS vorhanden) und eine Kettensäge. Voraussetzung: Kettensägenbescheinigung, persönliche Schutzausrüstung. Eine eigene Kettensäge wäre wünschenswert, ebenso passende Ersatzkette. Die Kursleitung stellt auch mehrere Sägen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 23. Juli, möglich. In den Kurskosten sind eine Übernachtung und Vollverpflegung enthalten. Nähere Informationen unter Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail: zentrale@klvhs-feuerstein.de.