Limmersdorf 07.03.2022

Schnittkurs in Theorie und Praxis

Der Gartenbauverein Limmersdorf lädt am Samstag, 19. März, zu einem Schnittkurs ein. Der theoretische Teil ist von 10 bis 11.30 Uhr im Vereinszimmer in Limmersdorf, von 11.45 bis 14 Uhr wird am Wasser...