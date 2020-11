Die beiden evangelischen Kirchengemeinden Schney und Buch am Forst gründen zum 1. Advent eine Pfarrei. Das ist das Ergebnis von langen Diskussionen und viel Abwägen in den beiden Kirchenvorständen.

Das bedeutet: Beide Gemeinden teilen sich fortan eine Pfarrstelle und müssen deshalb bei verschiedenen Dingen kooperieren. Das tun sie bereits erfolgreich, seit Pfarrerin Kaeppel Ende Februar 2019 verabschiedet und Pfarrerin Vincent zusätzlich zu ihrer Stelle in Schney als Vertretung in Buch am Forst eingesetzt wurde.

Da in Bayern weniger junge Menschen die Ausbildung zum Pfarrer machen als in den kommenden Jahren in Ruhestand gehen und zudem die finanziellen Mittel der Landeskirche rückläufig sind, ist es notwendig, neu über die Verteilung der Stellen zu beschließen. Die Gründung der Pfarrei als Dach für die beiden Kirchengemeinden ist für Schney und Buch am Forst mit unterschiedlichen Gedanken verbunden. Auf der einen Seite hatte man gerne den Pfarrer oder die Pfarrerin nur in der eigenen Gemeinde. Auf der anderen Seite wird die Zusammenarbeit im Bereich der Konfirmanden-, Kinder- und Jugendarbeit schon seit einiger Zeit gepflegt und für beide Seiten als Gewinn gesehen. Auch die Gottesdienste sind bereits eine Weile zeitlich so gelegt, dass sie nacheinander von einer Person gehalten werden können. Die Kirchenvorstände hatten schon eine Menge gemeinsamer Termine und dabei gut zu Entscheidungen gefunden und sich gegenseitige Unterstützung für größere Feste versprochen.

Mit dieser Entscheidung werden beide Gemeinden zukunftsfähig gemacht. Wichtig ist allen, dass beide Kirchengemeinden selbstständig bleiben, also einen eigenen Kirchenvorstand behalten, das Geld der Gemeinden verwalten und auch jeweils selber beschließen, wie es in ihrer Kirchengemeinde weitergehen soll. Die Gründung der Pfarrei wird im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten gefeiert.

Am 1. Advent, 29. November, findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der St.-Maria-Kirche in Schney statt. Dorothea Lintzmeyer an der Orgel und die Schneyer Band "Glasklar" werden die musikalische Ausgestaltung übernehmen. Die beiden Vertrauensfrauen der Kirchenvorstände werden sich gegenseitig ihre Gemeinde vorstellen, Pfarrerin Vincent die Predigt halten. Um 16 Uhr findet eine musikalische Adventsandacht in der Maria-Magdalenen-Kirche in Buch am Forst statt. Susanne Thaler an der Orgel und andere werden hier musikalisch gestalten. Zwei Kirchenvorsteherinnen werden noch mehr zu den beiden Gemeinden erzählen, es wird adventliche Geschichten zu hören geben und Dekanin Stefanie Ott-Frühwald den offiziellen Teil übernehmen.

Die Kirchenvorstände bedauern, dass es aktuell nicht möglich ist, das mit einem gemütlichen Beisammensein zu feiern. Ausdrücklich wird auf die Maskenpflicht während beider Veranstaltungen hingewiesen. Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden eingehalten. red