Der Landkreis Haßberge bietet weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Rot-Kreuz-Kreisverband kostenlose POC-Antigen-Schnelltests für angemeldete Besucher von stationären Pflege- und Altenheimen sowie Behinderteneinrichtungen an. Die Termine finden an folgenden Tagen zeitgleich an den Rotkreuzhäusern in Haßfurt (Industriestraße 20) und Ebern (Im Frauengrund 12) statt:

Montag, 11. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Mittwoch, 13. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Freitag, 15. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Montag, 18. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Mittwoch, 20. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Freitag, 22. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Montag, 25. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Mittwoch, 27. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr; Freitag, 29. Januar, 17.30 bis 19.30 Uhr.

Der POC-Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden vor dem Besuch vorgenommen werden. Eine Testung ist nach den Angaben des Landratsamtes nur bei Personen möglich, die einen aktuellen Besuchstermin nachweisen können.

Warten auf das Ergebnis

Das Ergebnis der Schnelltests liegt nach etwa 30 Minuten vor. In dieser Zeit muss vor Ort gewartet werden, um eine Bestätigung für das Ergebnis zu erhalten. Ab dem Zeitpunkt des Betretens der Rotkreuzhäuser ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) weist Testwillige ausdrücklich darauf hin, dass eine telefonische Anmeldung zum Testen beim BRK nicht nötig ist. Berechtigte kommen zu den angegebenen Zeiten einfach mit ihrem Berechtigungsschein vorbei. red