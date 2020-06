Schnelles Internet und WLAN für Grund- und Mittelschule

Ein weiterer Schritt, den Schulstandort Münnerstadt aufzuwerten, ist, die Grund- und Mittelschule am Karlsberg an das Glasfasernetz anzuschließen. Mit der Verlegung dieses neuen "Datenhighways" werden auch die Voraussetzungen geschaffen, damit später auch die Bewohner des östlich der Kernstadt gelegenen Wohngebietes das Glasfasernetz nutzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gerade in der Zeit der Kontaktbeschränkung habe sich gezeigt, dass eine schnelle und stabile Internetanbindung zu einer wichtigen Infrastruktur eines Wohn- und Schulstandorts wie Münnerstadt zählt. Aber auch bereits vor der Corona-Krise habe sich gezeigt, dass der digitale Unterricht immer mehr zunimmt. Daher müssen auch die dafür notwendigen Datengeschwindigkeiten gegeben sein, so die Stadt weiter.

Um die benötigten Glasfaserkabelanbindung von der Kernstadt in die Schützenstraße zu legen, werden ca. 480 Meter Kabelgraben für die Rohr- bzw. Kabelverlegung hergestellt und ca. 1350 Meter Kabel in vorhandene und neu verlegte Rohrsysteme eingezogen.

Gehwege werden saniert

Im Rahmen dieser Baumaßnahmen werden ebenfalls die betroffenen Gehwege saniert. Leider wird es nicht zu vermeiden sein, dass es während der Zeit der Baumaßnahmen an den betroffenen Straßen und Gehwegen für den Verkehr zu Einschränkungen kommen wird. Um diese möglichst gering zu halten, werden die Baumaßnahmen sukzessiv und in mehreren Bauabschnitten durchgeführt.

Ab dem 29. Juni bis 10. Juli wird es im Bereich des Marktplatzes und der Apothekergasse zu einer halbseitigen Sperrung des Verkehrs kommen. Zwischen dem 13. Juli und 24. Juli gilt eine Gesamtsperrung des Verkehrs für die Salzgasse. Ebenfalls für den Verkehr halbseitig gesperrt wird der Bereich Hafenmarkt, Jörgentorgasse und Friedhofsstraße. Diese Baumaßnahmen werden dort zwischen dem 27. Juli und 14. August durchgeführt. Der letzte Bauabschnitt mit halbseitiger Sperrung des Verkehrs beginnt am 17. August und endet am 4. September.

Die abschließenden Arbeiten finden im Bereich der Karlsbergstraße, Schützenstraße und Thüringer Straße statt. Es werde alles daran gesetzt, die Behinderungen im Straßenverkehr möglichst gering zu halten, so die Stadt in der Mitteilung weiter, die Betroffenen werden um Verständnis gebeten. red