Schnelle Eskalation bestraft

Niklas Schmitt Ein Samstagabend im Dezember 2019 in Höchstadt. Eine Frau sitzt spät abends auf einer Parkbank, bei ihr sind ihr Freund und ein Bekannter. Zwei zufällig vorübergehende Männer sorgen sich um die Frau und fragen nach, ob es ihr gut gehe. Daraufhin entbrennt ein Streit, während dem auch ein Messer gezückt wurde. Der Vorfall wurde nun vor dem Amtsgericht in Erlangen verhandelt.

"Da war eine gehörige Portion Dummheit auf beiden Seiten im Spiel", sagte Richterin Birgit Griem während ihrer Urteilsbegründung. Was war genau passiert? Auf die Nachfrage der zwei Männer, die auf dem Weg zu ihrem Hotel waren, bekamen sie gleich eine aggressive Antwort. Nicht unschuldig werden daran die 0,84 Promille des 26-jährigen Freundes, beziehungsweise die 1,08 Promille des 23-jährigen Bekannten.

Unvermittelt zugeschlagen

Gleich, so berichtet ein Zeuge und Geschädigter, habe man ihnen gesagt, "geht weiter" und sie beschimpft. Dann habe auch schon der Freund, der in Neustadt einen Friseursalon betreibt, versucht zuzuschlagen. In Folge dessen wurde sich gegenseitig geschubst, bis einer der Geschädigten den Freund mit zu Boden zog. Wer genau angefangen habe und wie sich die Handgreiflichkeit weiter entwickelte, daran können sich die beiden beteiligten Zeugen nicht mehr genau erinnern - anders als zu ihrer Vernehmung kurz nach dem Vorfall bei der Polizei.

So bleibt der genaue Hergang der Handgreiflichkeit im Dunkeln. Fest steht, dass der jüngere Angeklagte, der in einem Baumarkt arbeitet, irgendwann ein Taschenmesser zückte, das an seinem Schlüsselbund befestigt war. Fest steht auch, dass sein Freund, selbst als er bereits die Polizei kommen hörte, dem Geschädigten scheinbar auf die Beine helfen wollte, ihm dann aber mit dem Knie ins Gesicht getreten hat. Denn nicht zu Beginn, aber im Laufe des Prozesses waren die beiden Angeklagten geständig und zeigten sich reuig.

"Sie haben ihre Aggressionen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht", sagte der Polizist vor Gericht aus. Schließlich ließen sich die beiden Angeklagten zunächst auch nicht von der Polizei beruhigen. Die Beamten wurden beleidigt und bedroht. Mehrfach, so sagte der Beamte aus, hätte der Angeklagte gedroht, ihn fertigzumachen. Das hätte der Beamte erst einmal ernstnehmen müssen. Ebenso offen blieb die Ursache für die Leberquetschung, die der 23-jährige Angeklagte kurz nach dem Vorfall im Krankenhaus untersuchen ließ. Dass sie von der Polizei stammte, konnte der Beamte nicht ganz ausschließen.

Welche Strafe ist gerecht?

Nach der Rekonstruktion des Abends ging es vor Gericht vor allem darum, die Schwere der Streitigkeit zu bewerten. "Ich habe lange überlegt, ob die Entscheidung dem Unrecht gerecht wird", sagte die Richterin eingangs ihres Urteils. Die beiden Geschädigten hätten keine böse Absicht gehabt, aber ihre höfliche Nachfrage hätte sie in diese Situation gebracht. Dass einer der Geschädigten aber den Friseur mit auf den Boden zog, sei eine Dummheit gewesen. "Was aber gar nicht geht, wenn man schon das Blaulicht sieht, dann noch zuschlagen", so die Richterin.

Ebenso scharf kritisierte sie die Missachtung und Bedrohung der Polizei. Das war es auch vor allem, was dem 26-Jährigen die dreijährige Bewährung samt 2500 Euro Strafe eingebracht hat. Zu seinen Gunsten wurden nicht nur seine fehlenden Vorstrafen, das Geständnis und eine glaubhafte Reue ausgelegt, die er auch in einem vorab an das Gericht verschickte Brief betonte. Außerdem sind die ersten Schläge auch im Zusammenhang zu sehen. Die Richterin sagte: "Sie haben geschrieben, sie wollen ein Vorbild sein. Ich nehme sie da beim Wort."

Sein Freund, dessen Bewährung in diesen Tagen ausgelaufen wäre, wird ebenfalls zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt, da sich in seinem Fall die Sozialprognose günstig auf das Urteil auswirkte. Auch stellte sich sein Tatbeitrag als weniger schlimm heraus. Beide Seiten waren nicht unschuldig an der Auseinandersetzung, die dadurch schnell eskalierte.