"Kommen Sie von der Arbeit? Gehen Sie zur Arbeit? Wo wohnen Sie?" Kurz, prägnant und präzise befragen die Polizeibeamten den jungen Mann an der Kreuzung beim Kongresshaus. Schließlich lassen sich die Polizisten den Personalausweis zeigen. Der Grund für die Personenkontrolle ist dem Zeitpunkt geschuldet: Es ist 21.30 Uhr und damit in der Corona-Pandemie eine Unzeit um unterwegs zu sein.

"Landesweit ist von 21 Uhr bis 5 Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, es sei denn dies ist begründet" heißt es in der elften bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die seit dem 15. Dezember vergangenen Jahres gilt. Die begründeten Ausnahmen zu der nächtlichen Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr sind in der Verordnung detailliert aufgeführt. Auch bei Besuchen, sofern diese von den Pandemie-Bestimmungen toleriert werden, ist die Zeit im Blick zu haben um vor Neun wieder in den eigenen vier Wänden zu sein.

Am Abend des vergangenen Donnerstags ist es trocken und die Temperaturen liegen bei knapp unter 10 Grad Celsius. Obwohl der Lockdown mit der nächtlicher Ausgangssperre nun seit sieben Wochen in Kraft ist, wirken die Stille und die Handvoll Passanten nach wie vor ungewohnt. In der unteren Ketschengasse verlieren sich vier Fußgänger, zum Albertsplatz biegt ein Stadtbus ein. Dort ist ein Mann mit zügigen Schritten unterwegs, wahrscheinlich ist er auf dem Heimweg von der Arbeit. Darauf deutet der Tagesrucksack hin. Um 20.45 Uhr nimmt ein Taxi vor dem Rathaus zwei Fahrgäste auf und verschwindet durch die Ketschengasse. Dann ist auch der zentrale Platz in Coburg verlassen. Die Schaufenster der Geschäfte sind erleuchtet, aber es gibt keine Passanten, die sich für die Auslagen interessieren.

Noch fünf Minuten - jetzt aber schnell. Die nächtliche Ausgangssperre tritt um 21 Uhr in Kraft, und auf dem Marktplatz sind noch zwei Passanten unterwegs. Wenige Minuten zuvor ist ein Streifenwagen aus der "Spit" im weiten Bogen um den "Albert" gefahren. Im Asia Inn im Steinweg und wenige Meter weiter im Kebab-Haus wird aufgeräumt und geputzt. Jetzt kommt ohnehin niemand mehr und ein Einkauf wäre auch kein triftiger Grund um die nächtliche Ausgangssperre ignorieren zu dürfen. 20 Minuten später ist nochmals eine Polizeistreife in der Spitalgasse, auf dem Marktplatz und in der Judengasse unterwegs.

Der junge Mann wird mit ermahnenden Worten von der Polizei den kurzen Weg vom Kongresshaus nach Hause geschickt.