Aus aktuellem Anlass weist die Stadt Herzogenaurach auf ihre Verordnungen über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter hin. Diese sind auf der Homepage www.herzogenaurach.de unter Startseite/Rathaus/Satzungen/Reinhaltung nachzulesen. An Werktagen haben die Grundstückseigentümer und die zur Nutzung von Grundstücken dinglich Berechtigten ab 7 Uhr und an Sonntagen ab 8 Uhr dafür Sorge zu tragen, dass nach einem Schneefall unverzüglich die Gehwege vom Schnee freigemacht werden. Wenn keine Gehwege vorhanden sind, müssen die von den Fußgängern benutzten Teile am Rand der öffentlichen Straße in der für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite (ein Meter) freigemacht werden. Diese sind mit Sand oder sonstigen abstumpfenden Mitteln (nicht Asche, Schlacke oder ätzende Stoffe) zu bestreuen und gegebenenfalls Schnee- oder Eisplatten zu entfernen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie sie erforderlich sind.

Der Schnee darf nicht auf die Fahrbahn geräumt werden. Insbesondere Zugänge zu Bushaltestellen dürfen nicht durch Schnee blockiert werden. Da die Räumfahrzeuge nicht überall gleichzeitig im Einsatz sein können, werden erst die Hauptstraßen und dann die Nebenstraßen geräumt. Allerdings wird um Verständnis gebeten, dass es nicht möglich ist, alle Straßen im Stadtgebiet zu bedienen. red