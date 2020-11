Mit einem offiziellen Spatenstich begann der erste Abschnitt der Erweiterung des BRK-Bauernhofkindergartens um eine Kindergarten- und eine Krippengruppe in Wildensorg. Direkt an die Grundschule wird der Neubau mit 25 Kindergarten- und zwölf Kinderkrippenplätzen angeschlossen. Durch einen Durchbruch im Erdgeschoss sollen beide Gebäude miteinander verbunden werden und so für die Kinder beider Einrichtungen nutzbar werden.

Sicherlich einzigartig in Deutschland ist der Pressemitteilung zufolge eine Schmutzschleuse für die Kinder des Bauernhofkindergartens, die am Nachmittag dann mit trockener und sauberer Kleidung betreut werden können. Für diese Kinder entsteht im Neubau auch ein Schutzraum, der diesen bei Sturm und Gewitter dann als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht.

"Wir vom Roten Kreuz wollen der Bevölkerung zeigen, dass wir nicht nur Rettungsdienst zu Wasser, zu Lande und in den Bergen können, dass wir nicht nur Katastrophenschutz machen - wie jetzt in der Coronakrise - nicht nur Sozialarbeit wie ambulante Pflege oder Fahrdienste betreiben, sondern auch ein kompetenter Partner in Sachen Kindergarten sind", sagte die BRK-Kreisvorsitzende Evalies Meier.

Oberbürgermeister Andreas Starke bedankte sich beim BRK-Kreisverband Bamberg, dass dieser die Trägerschaft für die 2,24 Millionen Euro teure Erweiterung übernommen habe, und würdigte auch den finanziellen Einsatz des BRK. red