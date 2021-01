Die Baumschmuckaktion des Generationen-Zentrums in Kooperation mit dem Amt für Stadtmarketing und Kultur im Dezember war ein voller Erfolg. "Jeder Tannenbaum in der Hauptstraße wurde (...) mit individuellem Baumschmuck geschmückt. Kein Baum sah wie ein anderer aus!", lobte Anna-Lena Gumbrecht vom Fachbereich Kinder und Familien des Generationen-Zentrums die Teilnehmer. "Nur durch die rege Beteiligung wurde unsere Hauptstraße so bunt und weihnachtlich. Dafür möchten wir uns bedanken."

Wie Gumbrecht mitteilt, sollte der Baumschmuck unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Richtlinien in Hinblick auf die Corona-Pandemie noch bis spätestens Sonntag, 17. Januar, wieder von den Künstlern abgeholt werden. Nach diesem Zeitraum werden die Bäume abgebaut. red