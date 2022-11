Ein Bibliotheksausweis in jede Schultüte: Die Bücherei und alle Erstklässler in und um Hammelburg freuen sich, dass auch in diesem Jahr der Lions Club Hammelburg-Bad Brückenau jedem ABC-Schützen einen Gutschein über eine einjährige Bibliotheksmitgliedschaft schenkt. Denn eine frühe Leseförderung und ein uneingeschränkter Zugang zu Büchern ist das Ziel der Stadtbibliothek Hammelburg, das mithilfe des Lions Clubs ein Stück näher kommt, heißt es in einer Mitteilung. Bücher, CDs, Spiele, Tonies, Filme und vieles mehr können sich die Kinder damit kostenlos ein Jahr lang in der Bücherei ausleihen.

Zusammen mit dem Präsident des Lions Clubs Willy Willeke ging es für Bibliotheksmitarbeiterin Melanie Abel in die Grundschule Hammelburg. Nach der Geschichte "Kater Kamillo kommt in die Schule" erzählten die Kinder von ihren eigenen ersten Erfahrungen in der Schule. Die Freude über die Lese-Gutscheine, die an die Schüler verteilt wurden, war groß. Lions-Präsident Willeke erklärte den Kindern, welche Aufgaben der Lions-Club hat und dass die "Löwen", wie sich die Mitglieder nennen, nicht beißen würden. Neben der Leseförderung werden natürlich noch andere Programme unterstützt, wie etwa das Projekt "Lichtblicke", das sich für die Rettung des Augenlichts in Uganda einsetzt. Ausgestattet mit ihren Gutscheinen waren die Kinder voller Tatendrang: "Ich komme heute Nachmittag gleich mit meiner Mama vorbei!" Da freut sich das Team der Stadtbibliothek Hammelburg sehr, wie es in der Mitteilung weiter heißt. red