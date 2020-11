Durch Graffiti-Schmierereien haben bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich angerichtet. In der Nacht auf vergangenen Freitag, 6. November, brachten die Unbekannten mit schwarzer Graffiti-Farbe sowie rotem Filzstift an verschiedenen Örtlichkeiten diverse Schriftzüge und Zeichen an. Die Täter verunstalteten Betonsäulen, Garagen, Türen, Mauern sowie ganze Hauswände und verursachten dadurch Sachschaden von rund 3700 Euro. Die Schriftzüge und Zeichen haben allen Anschein nach einen linksmotivierten Hintergrund, weshalb das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen hat und um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Wer in der Nacht von Donnerstag, 5. November, auf Freitag, 6. November, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Bamberg-Mitte, Ludwigstraße, Heiliggrabstraße/Bamberg-Nord, Gundelsheimer Straße, Memmelsdorfer Straße/Bamberg-Nord-Ost, Weißenburgstraße, Pödeldorfer Straße/Hafengebiet, Coburger Straße gesehen hat oder sonst Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red