Es gibt Feiertage, die kirchlich oder staatlich nicht geboten, den Menschen jedoch sehr heilig sind. Dazu gehört ziemlich sicher auch der Silvesterabend. Das Angebot auf dem Höchstadter Marktplatz nutzten Christen verschiedener Konfessionen, um ein außergewöhnliches Jahr besinnlich abzuschließen. Zudem hatte sich auch das gut funktionierende Infektionsschutzkonzept der St. Georgspfarrei herum gesprochen, wie der Zustrom erahnen ließ.

Die Musik war nicht nur wichtig, sondern ein Geschenk. Mit Werken von Händel, Bach, Mozart und Mendelssohn umrahmte das Bamberger Bläserensemble TaBrassCo unter der Leitung des Höchstadter Gymnasiallehrers Florian Kager die Jahresschlussandacht. Rektor Michael Ulbrich sang das von dem KZ Häftlings Dietrich Bonhoeffer in einer Silvesternacht kurz vor seiner Hinrichtung geschriebene Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen".

Die Präsenz der Kirche vor Ort während des gesamten Pandemiejahres unterstrich Stadtpfarrer Kilian Kemmer. "Wie könnten wir am letzten Tag des Jahres nicht präsent sein und für Präsenz sorgen?" Kemmer verglich die Corona Krise mit verschiedenen Katastrophen, die sich im alten Testament in der Geschichte des Volkes Israels ereigneten. Krisenzeit sei so eine Zeit der Läuterung, des Neuanfangs, der Lebensreflexion und der großen Chance, neue Prioritäten zu setzen.

Kemmer zitierte einen buddhistischen Mönch, der davon überzeugt ist, dass nicht nur der Virus sich weiterentwickeln kann, sondern auch wir Menschen. "Der bereits vollkommen entwickelte und bewährte Gott bleibt allerdings derselbe in guten wie in schweren Tagen" fügte Kemmer für das neue Jahr 2021 hinzu.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves zeigte sich in einem auch für die Pfarrgemeinde wirtschaftlich schwierigen Jahr dankbar, dass die stolze Spendensumme von über 75 000 Euro an verschiedenste Hilfswerke, an die Caritas und für das Armenienprojekt weiter geleitet werden konnte. Der Grottenbaugruppe und allen Spendern dankte Goncalves für den Ausbau der Grottenanlage. "Was hätten wir in diesem Jahr ohne den neuen Gebets- und Gottesdienstort gemacht?"

Die öffentliche Anerkennung dieses neuen Kleinods durch den Heimatverein mit Gerhard Schlee und Hansi Häfner hat allen Beteiligten gut getan. Mit Ausnahme der Kolpingfamilie konnten alle kirchlichen Vereine mithelfen, dass das Projekt einer ökologischen Heizungserneuerung für das Pfarrheim finanziell zu stemmen war. Die vom Männerverein neu angeschaffte Barockfigur des Erzengels Michael für die Stadtpfarrkirche bezeichnete Goncalves als Zeichen dafür, dass das Böse, in welcher Form auch immer, durch Glaube und Gottvertrauen für Leib und Seele überwindbar bleibt.

Am Ende der Fürbitten erteilte Stadtpfarrer Kilian Kemmer den sakramentalen Segen und bat um Schutz vor der Pandemie und für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Schaeffler. "Wenn wir gemeinsam unterwegs bleiben, wird's gut weitergehen, auf dem Weg zu Gott und zueinander", lauteten seine Schlussworte. red