Auf der Dienststelle der Polizei Bad Neustadt wurde am Sonntagabend ein Schlüsselbund abgegeben, der zuvor am Marktplatz, auf Höhe der Firma Hörnlein, aufgefunden wurde, schreibt die Polizei. Wer seine Schlüssel vermisst, kann sich an die Polizei, Tel.: 09771/6060, wenden. pol