Mit Streusalz gegen Eisglätte anzukämpfen, ist bequem - aber teuer. Was rutschige Gehsteige und Straßen rasch eisfrei macht, schadet der Natur und den Autos, schreibt die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz (BN) in einer Pressemitteilung.

Die ökologischen und volkswirtschaftlichen Folgen seien gravierend. "Das Salz schädigt nicht nur Autos und Brücken, sondern auch Bäume und Böden. Viel besser sind salzfreie Streumittel aus Sand und Splitt. Sie mindern ebenfalls die Rutschgefahr und schonen unsere Umwelt", erklärt Franz Zang, Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kissingen. Fahren viele Autos auf einer gestreuten Straße, werde die schlammige Salzlösung in beachtlichen Mengen nach außen Richtung Bankett und Böschung geschleudert. "Die Straßen sind schnell eisfrei und trocken, dafür bekommt unsere Natur das ganze Salz ab", beklagt er. Das Streusalz werde im Boden angereichert und auch in regenreichen Jahren kaum ausgewaschen. Es behindere die Wasseraufnahme der Bäume und verändert deren Nährstoffhaushalt. Aber nicht nur die Bäume sterben einen langsamen Salztod, auch unsere Böden werden dauerhaft geschädigt. "Die umweltfreundliche Alternative zu Salz, ist das Räumen der Straßen und das Verwenden von salzfreien, abstumpfenden Streumitteln wie Sand, Splitt oder Granulat", fordert Zang. Im Handel seien diese Produkte durch das Umweltzeichen "Blauer Engel" erkennbar. Vor den angeblich umweltfreundlichen ökologischen Tausalzen, die Harnstoff enthalten, warnt der BN eindringlich. Große Mengen auf Bürgersteigen landen über das Schmelzwasser in unseren Gewässern und können großen Schaden anrichten. red