Die Bewohner eines Neubaus in der Dr.-Fröhlich-Straße in Herzogenaurach haben am bereits Montag gegen 15 Uhr im Keller eine unbekannte, etwa 60 bis 70 Zentimeter lange Schlange entdeckt. Der eingesetzten Streife der Polizei Herzogenaurach gelang es, das Tier mit einem Karton einzufangen. Die Schlange wurde zunächst in Sicherheit gebracht.

Harmlose Ringelnatter

Laut Pressebericht der Polizei stellte sich letztendlich heraus, dass es sich bei der Schlange um eine Ringelnatter handelte. Nachdem dies ein heimisches Tier ist, wurde es von der Streife nach Rücksprache mit einem Sachverständigen in der freien Natur in der Nähe eines Gewässers wieder wohlbehalten in die Freiheit entlassen. Wie die Schlange in den Keller des Neubaus gelangen konnte, ist indes immer noch nicht bekannt. pol