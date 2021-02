Von wegen nichts los: Im beschaulichen Detter kam es am Montagnachmittag in der Oberdorfstraße zu einer heftigen Szene auf offener Straße, die mit leichten Verletzungen für alle Beteiligen endete.

Zuerst gerieten sich ein 25-jähriger Mann und eine 21-jährigen Frau, die in Trennung leben, in die Haare. Im Verlaufe dieses hitzigen Disputs kam es dann schließlich auch zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten unter den anwesenden Personen, schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Pressebericht. So wurden auch die Mutter des Ex-Partners, sowie der neue Partner der jungen Frau mit hineingezogen. Alle Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogen zum Tatort

Da zudem ein 22-jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto zum Tatort gefahren war, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann muss nun zudem mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. pol