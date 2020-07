Schlager gegen die Einsamkeit

Burgebrach — "Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling - Schade um die Tränen in der Nacht", schallte es am Freitagnachmittag durch Burgebrach. Die Musik kam nicht aus einem Festzelt, sondern erklang vor dem St.-Vitus-Seniorenzentrum. Dort gab das Gesangsduo "Regenbogen" gestern ein Corona-Konzert für die Bewohner. Besuche in Seniorenheimen waren in der letzten Zeit nur sehr eingeschränkt möglich. Deswegen wollen Agnes und Gerald Schmandt aus Wachenroth gerade den älteren Damen und Herren etwas Abwechslung bieten.

Seit fast 20 Jahren ist das Duo bereits bundesweit unterwegs. Das Ehepaar singt normalerweise in Seniorenheimen, bei Hochzeiten und an Geburtstagen. Dies war durch die Corona-Krise nicht mehr so einfach möglich. Anfang Mai fingen die Schmandts dann an, unentgeltlich aufzutreten. Weil sie nicht drinnen spielen dürfen, veranstalten sie ihre einstündigen Konzerte draußen.

Beifall hinter den Fenstern

"Gerade die Senioren sind abgeriegelt von der guten Laune, durch lustige Stimmungslieder wollen wir ihnen eine Freude machen", sagt Gerald Schmandt. Die ehrenamtliche Gesangsaktion kam bei den Senioren gut an. Obwohl diese das Konzert nur durch die geöffneten Fenster genießen konnten, wurde bei den deutschen Schlagern fleißig mitgeklatscht, mitgesungen und bei einigen Liedern sogar ein bisschen mitgeschunkelt. Auch ein paar Passanten blieben eine Weile interessiert am Vorplatz stehen und ließen sich von der fröhlichen Musik mitreißen.

Das Gesangsduo singt die Schlager noch originalgetreu, ohne sie zu parodieren. Auch wenn die Bestimmungen nun nach und nach gelockert werden, planen die beiden, noch den ganzen Sommer über Corona-Konzerte zu geben. Am Sonntag findet das nächste in Sassanfahrt statt. Das ist das dritte in einer Woche. "Wir leben für die Musik", sagt Agnes Schmandt.