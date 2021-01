Mit kreativen Aktions- und Protestformen startet Fridays-for-future Bamberg ins neue Jahr. Auf dem Markusplatz soll ein sogenannter Schilderwald entstehen. Dafür braucht die Ortsgruppe die Unterstützung aller engagierten Bamberger. Gemeinsam sollen am 15. Januar um 18 Uhr in einem offenen Online-Meeting Plakate gestaltet werden. Entstehen sollen verschiedenste Demoschilder zu den Themen Klimaschutz und Corona, Klimagerechtigkeit, klimapolitisches Handeln auf kommunaler Ebene, etc. Anschließend werden die Plakate auf der Grünfläche an Holzstöcken aufgestellt. Für circa eine Woche soll der Schilderwald dann auf die Dringlichkeit klimapolitischen Handelns auch in Zeiten von Corona aufmerksam machen.

Plakate sammeln

An der digitalen Plakatmalaktion kann unter dem Link https://meet.jit.si/OnlinePlakatmaltreffenFFF teilgenommen werden. Daneben werden auch privat gebastelte Demoschilder oder Plakate von vergangenen Demos gebraucht. Die so entstandenen Plakate können entweder in der Sammelbox im Unverpackt Laden (Luitpldstraße 36) oder an dem zentralen Sammeltermin am 22. Januar, von 16 bis 17 Uhr, am Maxplatz nähe Rathauseingang abgegeben werden. red