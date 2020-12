Weil sie sich nicht an die aktuellen Kontaktbeschränkungen hielten und auch noch mit einer Luftpistole ein Auto beschädigten, ermittelt die Coburger Polizei gegen drei Männer im Alter zwischen 20 und 37 Jahren. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, musste eine 33 Jahre alte Coburgerin, als sie ihren Hund am Sonntagnachmittag ins Auto setzen wollte, feststellen, dass der Volvo eine beschädigte Heckscheibe hat. Bei genauerer Betrachtung waren mehrere kleine Einschusslöcher im Glas zu erkennen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Anwohner aus der Fuhrmannsgasse. Wie die Polizei weiter ermitteln konnte, hatte der 32 Jahre alte Mann in der Nacht zuvor Besuch von zwei Männern im Alter von 20 und 37 Jahren, die nicht zu seinem Hausstand gehören. Während des nächtlichen Treibens konsumierten die drei Herrschaften Alkohol und kamen dabei auf die sinnfreie Idee, einen Kugelfang ins geöffnete Fenster zu stellen und Schießübungen in der Wohnung zu vollführen. Der Alkohol wirkte sich auch auf die Treffsicherheit der Schützen aus und hatte zur Folge, dass mindestens zehn Schüsse aus ihrer Luftpistole das Ziel im Fensterrahmen verfehlten und stattdessen in der Heckscheibe des Volvo einschlugen. Dabei entstand Schaden an dem Pkw in Höhe von mindestens 1000 Euro. Den Luftdruckrevolver stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen sicher. Allesamt werden wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Infektionsschutzgesetz angezeigt und müssen nun mit empfindlichen Strafen rechnen. pol