Zahlreiche zerbrochene Bierflaschen und Kisten blockierten am Mittwochnachmittag den Verkehr in der Callenberger Straße, nachdem ein Getränkelaster seine Ladung verloren hatte. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, war der 48-jährige Fahrer kurz nach 15 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Rechtskurve das Leergut auf der Ladefläche verlor. Die Glasflaschen samt Kisten schleuderten durch die seitliche Sicherung nach links auf die Fahrbahn und beschädigten einen entgegenkommenden Kleintransporter. Wegen des Scherbenmeeres musste die Callenberger Straße von der Polizei knapp zwei Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Auch kam es dadurch zur Staubildung bis hin zur B 4. Ein Einsatz der Straßenreinigung war erforderlich. Mit ungefähr 1000 Euro Sachschaden verlief der Unfall dennoch recht glimpflich. pol