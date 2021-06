Im Zeitraum vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh kam es im Anlieferungsbereich eines Schuh-Marktes in der Nikolaus-Otto-Straße zu einer Sachbeschädigung an den rückseitig angebrachten Gebäudescheinwerfern. Aufgrund der am Tatort aufgefundenen kleinen Steine wird davon ausgegangen, dass der Täter damit die Scheinwerfergläser eingeworfen hat, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt, Telefon 09568/9431-0, zu melden. pol