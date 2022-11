Die Sechseck-Schaukel auf dem Spielplatz Männerholz in Poppenroth wurde in den letzten Jahren immer wieder repariert, um sie Instand zu halten. Nun sind die Schäden an der Schaukel so groß, dass eine Reparatur nicht mehr für den Sicherheitsstandard in Frage kommt. Die Schaukel wird daher in dieser Woche abgebaut, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Die Planungen für die Umgestaltung des Spielplatzes laufen bereits auf Hochtouren. Die Umgestaltung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. red