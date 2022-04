Der städtische Schaukasten steht jetzt an der Bushaltestelle in der Hausener Straße. Aufgrund von Veränderungen der Grundstücksverhältnisse in der Hausener Straße musste für die dortigen Schaukästen, die überwiegend von kirchlicher Seite betreut werden, ein neuer Standort gefunden werden.

Informationen gebündelt

Die Stadt Bad Kissingen nutzte diese Gelegenheit zur Optimierung des Informationsaustausches innerhalb des Stadtteils, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Ziel war es, auch unter dem Aspekt unnötige Laufwege zu reduzieren, die unterschiedlichen Standorte der Info-Kästen im Stadtteil Hausen aufzulösen und künftig Informationen gebündelt an einem Ort zur Verfügung zu stellen. Somit wurde auch der städtische Schaukasten, der über amtliche Bekanntmachungen informiert, vom Standort an der alten Schule an die Bushaltestelle in der Hausener Straße verlegt. red