Der Frühling kommt mit Macht, schon bald werden sich die ersten Amphibien zu ihren Laichplätzen an Teichen und Seen aufmachen. Auf Initiative des Landesbund für Vogelschutz und des Bund Naturschutz hat sich in Kulmbach eine Amphibienschutzgruppe mit etwa 20 Zaunbetreuern formiert.

Mit Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde, der Straßenmeisterei und des Bauhofs Kulmbach werden zurzeit an elf verschiedenen Krötenwanderwegen Schutzzäune entlang der Straßenquerungen aufgestellt beispielsweise entlang der B 303 zwischen Wirsberg und Ludwigschorgast. Die Kröten, Frösche und Molche wandern hier alljährlich aus dem Wald hinab zu den Fischteichen, um dort ihren Laich abzulegen - und da ist die stark befahrene Bundesstraße natürlich eine große Gefahr für die Tiere.

Alle Autofahrer werden deshalb dazu aufgerufen aufmerksam und nicht zu schnell zu fahren, damit die Tiere bei der Überquerung der Straßen überhaupt eine Chance haben und auch die ehrenamtlichen Helfer, die am frühen Morgen die Zäune kontrollieren, nicht gefährdet werden!

Die Amphibien sind durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, der Zerstörung der Lebensräume und den Auswirkungen des Klimawandels gefährdet, die Bestände sind rückläufig. Manche Menschen ekeln sich vor den Amphibien, dabei ist die Haut der Tiere gar nicht glitschig oder schmierig, sondern angenehm kühl und weich. Und wer einmal in die Augen eines Frosches oder einer Kröte geschaut hat, wird sie sicher in sein Herz schließen!

BN und LBV suchen Helfer, die die Betreuung der Zäune vor allem in der Umgebung Leuchau/Lindau, Fohlenhof und Stadtsteinach übernehmen. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich unter der Telefonnummer 09221/74531 melden.