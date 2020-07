Schatzsuche in den Ferien

Für alle Träger der offenen Jugendarbeit stellen die kommen Sommerferien ein Problem dar. Auf der einen Seite wollen sie den Kindern und Jugendlichen eine möglichst abwechslungsreiche Zeit nach den turbulenten Wochen zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht bieten, auf der anderen Seite sind viele lieb gewonnene Ferienaktionen in Corona-Zeiten nicht oder nur schwer durchführbar. Auch das BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau und der BRK-Jugendtreff "Pins" Altenkunstadt mussten sich mit dieser Problematik auseinandersetzen.

Der Leiter der Sozialen Dienste beim BRK, Dipl. Soz. Päd. (FH) Frank Gerstner, erläutert: "Normalerweise führen wir immer in der ersten Septemberwoche unser ,Perfektes Junior-Dinner‘ durch. Das Kochangebot hat sich in den letzten Jahren etabliert, die Kinder warten schon das ganze Jahr auf das nächste Mal. Doch Abstandsregeln und Hygieneanforderungen machen eine Neuauflage derzeit unmöglich. Als Ersatz haben sich die Verantwortlichen eine ,Draußen‘-Alternative einfallen lassen: Geocaching, oder für alle die nicht wissen, was das ist: Moderne Schnipseljagd mit Handy.

Gerstner weiter: "Unsere Hochschulpraktikantin Sofia Nanna hat zusammen mit Jugendlichen aus Michelau und Altenkunstadt vier Touren ausgearbeitet: Altenkunstadt/Weismain, Michelau, Lichtenfels und Bad Staffelstein. Zu jeder Tour gibt es eine Karte mit zehn Fragen und jeweils drei Antworten. Jede richtige Antwort führt die Teilnehmer zum nächsten Tourenpunkt. An jeden Punkt sollen die Kids ein Selfie machen. An der letzten Koordinate finden sie dann ein Hinweisschild, auf dem sie erfahren, was sie gewonnen haben und wo sie ihren Preis abholen können." Die Touren können die kompletten Ferien über selbst erkundet werden. Für jüngere Kinder werden aber auch zwei geführte Touren angeboten. "Wir hoffen, dass wir den Kindern und Jugendlichen mit unserem Angebot die Ferien so versüßen können." red