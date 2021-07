Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Sonntag, 25. Juli, um 14 Uhr eine Schnitzeljagd für Familien mit Kindern unter dem Motto "Labyrinth, Katakombe und Kaskade" im Schlosspark Fantaisie an. Ein Schatz im Schlosspark? Folgt der gereimten Spur durch den Schlosspark, löst alle Aufgaben erfolgreich und findet dann den Schatz des Gartens. Die Führung ist für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren geeignet, Kinder dürfen nur mit einer Aufsichtsperson teilnehmen. Bei Regen oder Sturm entfällt die Führung. Treffpunkt ist an der Museumskasse Schloss Fantaisie, Bayreuther Straße 2 in Eckersdorf/Donndorf. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 0921/7314 00-11. red