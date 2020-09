Der Forschungs- und Entwicklungsleiter des Baustoffherstellers "Maxit" aus Azendorf ist für den "Deutschen Zukunftspreis" nominiert. Diplom-Ingenieur Friedbert Scharfe wurde am Mittwoch vom Bundespräsidialamt für seine Erfindung einer aufspritzbaren Gebäudedämmung vorgeschlagen. Der Baustoff wird wie ein Putz aufgetragen und besteht zu über 50 Prozent aus mikroskopisch kleinen Glashohlkuglen, die dafür sorgen sollen, dass kaum noch Heizenergie verloren geht. "In Sachen CO²-Einsparung und Klimaschutz ein klarer Pluspunkt", teilt das Azendorfer Unternehmen mit. Der Deutsche Zukunftspreis wird Ende November von Bundespräsident Steinmeier in Berlin für herausragende Technik und Innovation verliehen. red