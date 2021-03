Der Hund eines bislang unbekannten Hundehalters zwickte Anfang März einen Jungen auf dem Schulweg im Coburger Stadtgebiet in den Arm. Die Coburger Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Neunjährige lief am Montag, 1. März, um 7.45 Uhr mit zwei Klassenkameraden zur Schule. Am Viktoriabrunnen kam den Kindern ein Mann mit einem Hund entgegen. Der Hund biss dem Jungen beim Vorbeigehen durch Jacke und Pullover so in den rechten Unterarm, dass dieser sich ein Hämatom zuzog. Der Halter lief nach der Beißattacke seines Hundes einfach weiter. Bei dem Hund handelte es sich um einen Schäferhund mit gelber Leine. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. Die Ermittler suchen den Hundehalter und bitten Zeugen, die den Sachverhalt vor gut zwei Wochen mitbekommen haben, sich unter 09561/645-601 an die Hundeführer des Operativen Ergänzungsdienstes Coburg zu wenden. pol