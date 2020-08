Schäfchenzählen ist auch kein Allheilmittel

Adelsdorf/Höchstadt — In diesen heißen Tagen steht es bei vielen Menschen schlecht um den gesunden Schlaf. Im Schlafzimmer ist es auch abends noch zu warm, und wer sowieso unter Schlafstörungen leidet, schläft bestimmt noch weniger gut ein und wacht zwischendurch öfter auf. Das kann junge wie alte Leute gleichermaßen treffen. Oft ist aber auch das "Kopfkino" dran schuld.

Viele Mittel dagegen, seien es pflanzliche oder homöopathische wie Globuli und Schüßlersalze werden im Internet, aber auch in den Apotheken angeboten. Letzter Ausweg sind Schlaftabletten. Manche schwören aber auch auf Alkohol als Einschlafhilfe.

Was unternehmen nun die Menschen für einen gesunden Schlaf, um entspannt zu schlummern und erholt wieder aufzuwachen? Der FT schaute sich um und erhielt unterschiedliche Antworten.

Robert Kosma (58) aus Adelsdorf: "Im Moment ist es ja sehr heiß, deshalb schlafe ich nicht im ersten Stock, sondern im Erdgeschoss meines Hauses. Das ist viel angenehmer. Ich lege mich - egal bei welchen Temperaturen - abends in mein Bett und schlafe sofort ein. Meine Probleme schüttle ich ab und lasse mich nicht verrückt machen. Das gelingt mir ganz gut. Ich kann mich ohne fremde Hilfe oder Einschlafmittel bestens entspannen und einschlafen!" Lars Scheppe (33) aus Adelsdorf: "Auch bei dieser Hitze habe ich keine Probleme mit dem Einschlafen. Ich lege mich hin und weg bin ich - egal bei welcher Temperatur. Tagsüber habe ich meist so viel gearbeitet, dass ich echt ins Bett falle und sofort einschlafe. Hilfsmittel brauche ich Gott sei Dank keine." Larissa Händel (24) aus Etzel skirchen: "Im Moment ist es schon sehr heiß. Ich lasse tagsüber in meiner Wohnung alle Fenster zu und die Vorhänge sind zugezogen.

Aber nachts ist dann natürlich alles offen, und ich lasse es durchlüften, dass es schön kühl ist. Ab und zu schlafe ich sogar auf dem Balkon.

Probleme mit dem Einschlafen habe ich generell nicht. Ich nehme auch keine Sorgen mit ins Bett und heiße Milch zum Einschlafen passt bei den Temperaturen eh nicht." Gerd Degener (72) aus Adelsdorf: "Natürlich ist es im Moment bei der Hitze schon problematisch mit dem Einschlafen. Ich habe mir schon lange angewöhnt, jeden Abend eine halbe Stunde vor dem Einschlafen ruhige, melodische, klassische Musik - ohne Gesang - zu hören. Im Moment tut mir auch ein Cola-Weizen gut, vor allem bei der Hitze, und vor allem, falls ich doch mal Probleme haben sollte. Aber ich bin schon immer ein ruhiger, ausgeglichener Mensch. Gott sei Dank!

Tagsüber sind im Moment alle Fenster zu und abgedunkelt. Nachts darf die kühle Luft hereinströmen." Carola Schullan (60) aus Höchstadt: Ich schlafe normalerweise sehr gut. Aber wenn ich mal nicht einschlafen kann, mich manchmal Probleme nicht loslassen, dann stecke ich mir die Ohrenstöpsel ein und genieße im Bett ein Hörbuch - natürlich kein aufregendes. Ab und zu wache ich nachts auf und da helfen mir pflanzliche Mittel wie die Passionsblume. Um auch von Tageslicht frühmorgens nicht geweckt zu werden, setze ich gern eine dunkle Schlafbrille auf, wie man sie auf Langstreckenflügen im Flugzeug bekommt. Jetzt bei dieser Hitze bleiben tagsüber die Fenster zu und nachts sind sie weit offen. Außerdem benutze ich eine dünne Wildseidendecke, und wenn es zu heiß ist, reicht mir ein Leintuch zum Zudecken.