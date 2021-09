Der Dorfbrunnen in Arnshausen ist nicht mehr standsicher, informiert die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung. Das ergab eine Überprüfung durch ein Fachbüro. Die städtischen Bauwerke werden regelmäßig auf diese Weise kontrolliert. Bei der aktuellen turnusmäßigen Sicherheitsprüfung zeigte sich nun, dass die Standsicherheit der beiden Holzsäulen am Dorfbrunnen nicht mehr gewährleistet ist. Die Schäden seien so gravierend, dass Gefahr im Verzug ist und sofort gehandelt werden muss, damit keine Unfälle passieren oder gar jemand verletzt wird, schreibt die Stadt. Darum wurden die zwei Holzsäulen, in denen die Wasserrohre verlaufen, am Dienstag zurückgebaut. Erst nach dem Abbau kann die Situation beurteilt und ein Vorschlag für den weiteren Betrieb des Brunnens gemacht werden. red