Mit 2500 Euro unterstützte die Firma Scerox aus Redwitz die Arbeit der Aktiven Bürger Lichtenfels. Die Chefs des Familienunternehmens, Hermann und Christian Stumpf, betonten, dass es ihnen wichtig sei, eine Einrichtung zu unterstützen, die auf vielfältige Weise zur Lebensqualität im Landkreis beitrage.

Nicht viele kennen die Scerox erodiertechnik GmbH im Redwitzer Industriegebiet, obwohl es sich vermutlich um eines der erfolgreichsten und am stärksten expandierenden Unternehmen in der Region handelt: Vor zweieinhalb Jahren zog die Firma von Küps in ihren Neubau im Redwitzer Industriegebiet um. Aus den damals 22 Mitarbeitern sind inzwischen fast 60 geworden. Und im neuen Jahr beginnt der Neubau einer weiteren Fabrikationshalle. Beste Qualität, Spezialisierung, äußerste Präzision, die Qualifikation der Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima nennen die beiden Firmenchefs an erster Stelle für die außerordentliche Aufwärtsentwicklung. Mit Spezialanwendungen im Metallbereich sei man in der Autozuliefererbranche und vermehrt auch im Medizinbereich gut im Geschäft.

Namens der Aktiven Bürger dankte Projektleiter Erhard Schlottermüller für diese großzügige Zuwendung. Die Spende helfe, die laufenden Kosten von Büromiete bis Versicherungen zu finanzieren, die für die Organisation von rund 400 Ehrenamtlichen anfielen. red