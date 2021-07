Nach der Partie waren sich die Verantwortlichen des Aufsteigers aus Ebersdorf einig, dass in Schweinfurt mehr drin gewesen wäre als eine 0:2-Niederlage. Doch die ersten 20 Minuten verschlief das Team von Trainer Dieter Kurth komplett, lag schnell mit zwei Toren in Rückstand und stand am Ende mit leeren Händen da.

Landesliga Nordwest

FT Schweinfurt -

SC Sylvia Ebersdorf 2:0 (2:0)

Bereits in der fünften Minute gab es eine Doppelchance für die Platzherren, bei der sich Torwart Uwe Knauer zweimal auf dem Posten zeigte. Vier Minuten später erkämpfte sich Lukas Dinkel nahe der Mittellinie den Ball und konnte ungehindert an drei Sylvia-Defensivakteuren vorbei in den Strafraum ziehen und aus halblinker Position zum 1:0 vollenden. Bei dieser Aktion machten es die Ebersdorfer Verteidiger den Gastgebern einfach viel zu leicht.

Zu viel Respekt am Anfang

Nach und nach legten die Ebersdorfer den Respekt ab, befreiten sich vom Schweinfurter Anfangsdruck und standen kurz vor dem Ausgleich. Tayfun Özdemir wurde am rechten Flügel freigespielt, sein Flachschuss aus rund acht Metern strich jedoch knapp am langen Pfosten vorbei.

Doch nur kurze Zeit später ließ sich die Sylva-Abwehr erneut überrumpeln. Schweinfurts Torjäger Dominik Popp wurde auf dem rechten Flügel auf die Reise geschickt und sah in der Mitte den völlig freistehenden Fuad Kheder, der nur noch zum 2:0 einschieben musste. Durch den Rückstand aufgerüttelt, übernahmen die Gäste nun immer mehr das Kommando und hätten in dieser Phase den Anschlusstreffer erzielen müssen.

Fabian Carl stand plötzlich an der Strafraumgrenze völlig frei vor Heimkeeper Simon Mai, doch der geplante Lupfer landete in den Armen des Torhüters. Kurze Zeit später zielte erneut Fabian Carl aus halbrechter Position im Strafraum zu genau und traf nur das linke Lattenkreuz, so dass die Gastgeber ihre Zwei-Tore-Führung in die Pause retten konnten.

Nach der Pause versuchten die Sylvianer, dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben, während die Gastgeber sich zunehmend auf das Verwalten des Ergebnisses beschränkten. Doch dem Passspiel der Kurth-Truppe fehlte es an Präzision, besonders der letzte Ball kam meist nicht an. Dennoch war der Anschlusstreffer mehrere Male möglich: Zwei Fernschüsse von Tayfun Özdemir und Christopher Autsch waren zu zentral angesetzt, so dass Torwart Mai diese über die Latte lenken konnte und auch Lukas Werner schoss freistehend über den Kasten.

Böhnlein sah die Ampelkarte

In der 73. Minute erhielten die Angriffsbemühungen der Gäste nach einer diskutablen Entscheidung des Referees einen Dämpfer. Der alles andere als souverän auftretende Schiedsrichter Venus bewertete eine Balleroberung von Tayfun Özdemir als Foul und stellte anschließend den gelb vorbelasteten Andreas Böhnlein, der den Ball unmittelbar nach dem Freistoßpfiff Richtung Tor schoss, wegen Unsportlichkeit mit gelb-rot vom Platz.

Den Gastgebern boten sich nun in Überzahl einige Gelegenheiten, ihre Führung auszubauen, doch entweder scheiterten sie an Torwart Uwe Knauer oder vergaben teilweise kläglich. Auch Tayfun Özdemir schaffte es fünf Minuten vor dem Ende nicht, alleine vor Torwart Mai das Leder im Tor unterzubringen. So musste die Sylvia, die mit Ausnahme der ersten 20 Minuten leistungsmäßig durchaus mit den Gastgebern mithalten konnte, letztlich auf Grund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit ohne Punkte nach Hause fahren.

Die Statistik zum Spiel

FT Schweinfurt: May - Heinze, Aydin, Hölderle, Kraus, Öztürk, A.Reith (ab 65. Saal /ab 87. Reuß), Dinkel - Walton (ab 76. Rinbergas), Popp, Kheder (ab 87. Zeißner) / SC Sylvia Ebersdorf: U. Knauer - Heidenreich, Engelmann (ab 75.Dinc), Tranziska, Trivuncevic - Autsch - Bergmann (ab 82.Atessacan), F.Carl, Özdemir, Werner - Böhnlein / SR: Venus (TSC Weißenbronn/Mfr.) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Dinkel (9.), 2:0 Kheder (20.) / Gelb-Rot: - / Böhnlein (73.).