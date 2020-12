Am 5. April 1930 wurde der SC Kemmern gegründet. Ergo wurde er dieses Jahr 90. Dieses Jubiläum sollte gefeiert werden. Die Jubiläumsschrift war druckreif, die Festlichkeiten geplant. Doch die Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. So konnte lediglich vor dem zweiten Lockdown die Jahreshauptversammlung unter der Leitung der Ersten Vorsitzenden Heike Bräuer abgehalten werden.

Finanzchef Niklas Gäßler verwies auf eine positive Bilanz für 2019. Doch wird für dieses Jahr, insbesondere durch den Ausfall des Weinfestes, der finanzielle Gürtel enger geschnallt werden müssen. Die Kassenprüferinnen Gaby Plaha und Ursula Mainbauer bescheinigten dem Kassier eine einwandfreie Arbeit.

Markus Plaha beleuchtete für die Fußballer das vergangene Jahr. Die 1. Mannschaft schaffte unter Trainer Dominik Endres über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga; überragender Torschütze war David Görtler mit 35 Einschlägen. Der Unterbau, die 2. Mannschaft, trainiert von Bernd Müller, kickt in der A-Klasse.

Die Fußball-Jugend wurde von Abteilungsleiter Oliver Weber vorgestellt. Sieben Teams sind in diesem Bereich gemeldet, wobei sechs davon aus Spielgemeinschaften mit Hallstadt, Lichteneiche und Gundelsheim bestehen. Eigenständig ist noch die G-Jugend. Hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung berichtete Weber, dass Überlegungen hinsichtlich eines Beitritts in eine Jugendfördergemeinschaft (JFG Kreuzberg-Kickers) angestellt werden. Der Plan hierbei ist, ein auf lange Sicht ausgewogenes und zukunftsträchtiges Modell auf die Beine zu stellen, das allen Kindern Raum bietet und bestmögliche Chancen für ein dauerhaft bestehendes Jungendprogramm darstellen kann.

Bei den Alten Herren sind wegen Corona alle Spiele ausgefallen.

Den umfangreichsten Bericht erstattete Running-Abteilungsleiter Klaus Geuß. Es war ein wiederum ereignisreiches und erfolgreiches Jahr, so Geuß. Die bayerischen Meisterschaften im 4. Crosslauf fanden zum zweiten Mal in Kemmern statt. Sibylle Vogler und Sandra Haderlein wurden deutscher Meister im Crosslauf. Letztere war beim Marathon mit 2:46 Stunden schnellste Deutsche in der Altersklasse W35. Podestplätze gab es in allen Altersklassen zuhauf. Eine Aufzählung würde hier den Rahmen sprengen. Das zehnjährige Bestehen wurde gebührend gefeiert und im September fand der 11. Kuckuckslauf mit Rekordbeteiligung statt. Aufgrund der aktuellen Situation, so Geuß, wurde für den Crosslauf 2021 nicht gemeldet. Standfinden aber soll der 12. Kuckuckslauf, der für den 19. September 2021 vorgesehen ist.

Den Bericht der Basketball-Abteilung verlas Heike Bräuer. Die weibliche U10, U12, U16 und U20 holten den oberfränkischen Titel. In die Saison geht es mit drei Damenmannschaften (Regionalliga, Bayernliga und Bezirksoberliga) und einer U14 und U16 weiblich in der Bayernliga. Einlass ist nur für Heimzuschauer, bei den Kids ist niemand zugelassen. Insgesamt vertreten 15 Mannschaften den SC Kemmern, im Bezirk, Oberfranken und Bayern. Ein Dank geht auch an die Gemeinde Breitengüßbach für die Benutzung der Hans-Jung-Halle.

Die Tischtennis-Saison, so Klaus Plaha, fand im März aufgrund der Pandemie ein jähes Ende. Die Saison wurde von der 1. Mannschaft mit Platz 7 und von der 2. Mannschaft mit Platz 9 beendet. Für die neue Saison, der zwischenzeitlich Winterpause verordnet wurde, sind wieder zwei Mannschaften gemeldet. Wobei die Erste weiter mit sechs Leuten antritt, die Zweite aber aufgrund einer Regeländerung nur mit vier Aktiven. "Wir haben derzeit 19 Spieler, aber noch immer keinen Abteilungsleiter", so Plaha abschließend.

40 Mitglieder hat die Tennis-Abteilung, berichtete Ursula Mainbauer. Dies bei einer Damen- (Kreisklasse 3) und einer Herrenmannschaft (Bezirksklasse 1), wobei die Herren 40 ihr Ziel nicht erreichen konnten und absteigen müssen. Schon zum 25. Mal fand im Oktober 2019 das Preisschafkopfrennen mit 28 Teilnehmern statt.

36 Ehrungen

Von den 36 für langjährige Mitgliedschaft zu Ehrenden erschienen zehn zur Versammlung persönlich. Die Laudatio für die 50- und 60-jährigen Mitgliedschaften übernahm wieder Manuel Aumüller. Das Naturtalent ließ für die Jubilare Berthold Dorsch, Georg Reichert (Ehrenurkunde, Nadel in Gold, SCK-Krug), Herbert Lokotsch und Hans-Jürgen Schatkowski (Ehrenurkunde, SCK-Krawatte, Präsent, beide verhindert) deren Aktivitäten und manche Anekdoten in launiger Weise Revue passieren. Gerd Fahner