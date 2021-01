Aufgrund witterungsbedingt nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Auflieger eines Sattelzuges, der die Bundesstraße B85 von Weißenbrunn kommend in Richtung Kronach befuhr, in einer Rechtskurve auf Höhe des Parkplatzes Neuenreuth auf die Gegenfahrbahn. Ein dort entgegenkommender Lastzug versuchte zwar noch auszuweichen, konnte jedoch einen Anstoß des driftenden Sattelaufliegers mit seinem Anhänger nicht verhindern. Auch ein hinter diesem Lkw-Gespann fahrender Opel Astra wurde von dem Sattelauflieger gestreift, wobei die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkw aufgerissen wurde. Durch die Kollisionen wurde der Sattelauflieger wieder zurück nach rechts gedrückt, geriet dort ins Bankett und überfuhr hierbei noch ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall, der einen deutlich schlimmeren Verlauf hätte nehmen können, niemand verletzt. Insofern ging trotz hoher Schäden - an den beiden Lkw-Anhängern sowie am Opel Astra von jeweils über 10 000 Euro - der Unfall für alle Beteiligten glimpflich aus. pol