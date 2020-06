Sassanfahrter Luftgewehr-Schützen steigen abermals in die 2. Liga auf

Die Luftgewehrmannschaft von Andreas Hofer Sassanfahrt steigt nach 2017 zum zweiten Mal in die 2. Bundesliga Süd auf. Dies hat ein Sportgremium aus der Führung des Deutschen Schützen-Bundes (DSB) und des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) beschlossen. Da die Aufstiegsrelegation auf der Olympiaschießanlage in München wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, entschied das Gremium, alle vier Bayernligameister aufsteigen zu lassen.

Das ist insofern schlüssig, da vier Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga Süd frei waren. Damit steigen neben Sassanfahrt die Mannschaften von Mertingen, Obing und das zweite Team des Bundesligisten Dynamit Fürth auf. Die Freude bei den Sassanfahrtern war natürlich entsprechend groß. Nach einem verkorksten Saisonstart und einer imponierenden Aufholjagd die Meisterschaft zu erringen und dann einen freien Startplatz in der zweithöchsten Sportliga als Lohn zu bekommen - das hatte das Team um Trainer Peter Friedel nicht erwartet. Die Bamberger Region hat somit noch eine Sportart mehr, die in einer Bundesliga vertreten ist.

Dies ist umso bemerkenswerter, da es sich mit den Sassanfahrtern um einen kleinen Sportverein handelt, der allerdings in der Vergangenheit schon für Aufsehen gesorgt hat. Bayerische und deutsche Meistertitel gab es schon und durch den ehemaligen Kaderschützen Sebastian Drawert Gold- und Silberplätze bei Welt- und Europameisterschaften der Junioren.

Nun warten die Andreas-Hofer-Schützen nach der Corona-Pause auf den Austragungsmodus für die Wettkämpfe in der kommenden Saison. Aufgrund der Abstandsregelung werden Wettkämpfe wie bisher schwer möglich sein. Doch zunächst überwiegt bei den Sassanfahrtern die Freude über den Aufstieg.

Das Training ist wieder möglich, und eine Aufstiegsfeier der besonderen Art wird es auch geben. Der Kader bleibt zusammen, ergänzt durch einige neue Schützen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Sassanfahrter diesmal die zweithöchste Klasse halten können. red