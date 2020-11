Die nächste Sitzung des Wiesenttaler Marktgemeinderates findet am Dienstag, 24. November, um 18.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses in Streitberg statt. Das Gremium beschäftigt sich mit der Entwässerungssatzung für den Gemeindeteil Wüstenstein und mit der Realisierung des Projekts "Interkommunale Sanierung der historischen Familienfreibäder in der Fränkischen Schweiz" im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen". red