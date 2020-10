Die Treppenstufen knarzen bei jedem Schritt. In den vergilbten Tapeten klaffen Risse – ein modriger Geruch steigt in die Nase. Am Boden hat ein Marder seine Spuren hinterlassen, und die Spinnweben hängen zwischen dem veralteten Mobiliar. Von den Decken bröckelt der Putz, der Boden ist mit Löchern übersät – die Feuchtigkeit hat das Material angegriffen. Ja, die Räume von Gut Kutzenberg haben zweifellos schon bessere Tage gesehen.

Für über 100 Jahre war das Areal als Ökonomiehof Teil der Klinik Kutzenberg. Danach standen die Gebäude 15 Jahre leer, berichtet Jan Burdinski. Dass sich der Intendant des Fränkischen Theatersommers so gut in der Geschichte des Anwesens auskennt, ist kein Zufall: Vor etwa zwei Jahren überraschte Bezirkstagspräsident Günther Denzler ihn und seine Kollegen mit einer Schenkung: Gut Kutzenberg war fortan Eigentum der Landesbühne Oberfranken, wie der offizielle Status des Fränkischen Theatersommers lautet.

Seitdem hat sich vor Ort schon einiges getan: Das Dach wurde gesichert, um noch größere Schäden zu verhindern, und die Verantwortlichen des Fränkischen Theatersommers lagern mittlerweile einen Teil ihres Mobiliars und der technischen Ausstattung in einigen der Räume. Im Freien schufen sie zudem eine Freilichtbühne, die sich vor allem in Zeiten der Pandemie bewährt hat.

Umzug nach Kutzenberg

Für die Zukunft gibt es jedoch weit größere Pläne. So soll die Landesbühne Oberfranken von Hollfeld nach Kutzenberg umziehen, wie der Intendant erklärt. Dafür bedarf es allerdings umfassender Sanierungsarbeiten. "Eigentlich von A bis Z. Ohne die Hilfe der Politik ist das Projekt für uns nicht zu stemmen", sagt Burdinski.

Die Kosten für eine Generalsanierung liegen bei insgesamt sechs Millionen Euro, teilt Emmi Zeulner mit. Deshalb sucht die CSU-Bundestagsabgeordnete aktuell nach Fördertöpfen auf allen politischen Ebenen. "Ich habe meine Kollegen Patricia Lips und Florian Oßner, beide Mitglieder im Haushaltsausschuss des Bundestags, zu einem Termin vor Ort eingeladen. Und was soll ich sagen, sie waren begeistert und haben ihre Zustimmung zugesagt", berichtet Zeulner.

Integratives Konzept

"Ich fände es schade, wenn es nur eine reine Theaterwelt wäre. Es soll Durchzug herrschen und ein frischer Wind wehen", erläutert Burdinski seine Vision. So kann er sich beispielsweise vorstellen, dass eine rege Zusammenarbeit mit der benachbarten Klinik etabliert wird. "Wir wollen die kreativen Potenziale für die Klinikpatienten nutzbar machen. Beim Theaterspielen können sich die Patienten neu entdecken, so dass sie merken: ,Oh, es stecken Fähigkeiten in mir, von denen ich keine Ahnung hatte", sagt er mit leuchtenden Augen.

Bereits jetzt gibt es erste Annäherungsschritte: Die Klinik nutzt die Freilichtbühne auf dem Areal für physiotherapeutische Behandlungsstunden.

Aber auch mit der Gemeinde Ebensfeld kann sich der Intendant eine gute Kooperation vorstellen. Er denkt dabei unter anderem an ein Dorffest auf Gut Kutzenberg. "Die Belebung dieses Areals ist in meinen Augen sehr wünschenswert. Denn: Es hat wirklich Zauber", schwärmt er und fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist jetzt schon vielversprechend." Eine weitere Idee sind Schultheater- sowie umweltpädagogische Projekte. Hierfür sollen Aufenthalts- und Übernachtungsräume entstehen.

Bis es so weit ist, wartet aber noch ein Haufen Arbeit auf die Verantwortlichen. So soll beispielsweise auch der ehemalige Pferdestall zu einem Theaterraum werden. Dort wären Aufführungen wetter- und jahreszeitenunabhängig realisierbar – auch gemeinsam mit Amateur-Schauspielgruppen, deren Wert Burdinski hervorhebt.

Viele Auftritte trotz Pandemie

Diese Möglichkeit haben die Verantwortlichen aktuell noch nicht. Deshalb ist die diesjährige Theatersaison seit Mitte Oktober zu Ende.

Die konnte wegen der Pandemie ohnehin nur in abgespeckter Form stattfinden. So herrschte etwa dreieinhalb Monate Stillstand. Als es Mitte Juni wieder losging, konnte die Schauspieltruppe allerdings einiges nachholen: Etwa 60 Prozent der geplanten Aufführungen fanden statt. "Unser Spiel im Freien war dabei eindeutig ein Vorteil", sagt Jan Burdinski. Die Dankbarkeit der Zuschauer für Kulturveranstaltungen sei für die Akteure sofort spürbar gewesen.

Trotz der Pandemie bleibt der Fränkische Theatersommer also eine feste Institution – das sieht auch Emmi Zeulner so: "Er schafft es, dass Theater für Groß und Klein zugänglich wird und bringt durch seine wechselnden Spielorte Theater in die Fläche. Umso mehr freue ich mich und bin auch stolz, dass wir mit Gut Kutzenberg dem Fränkische Theatersommer eine feste Heimat bieten und ihn in seiner Arbeit unterstützen." Genau diese Arbeit ist aus Sicht der Bundestagsabgeordneten wichtig. So sei Kultur "ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens", weil sie "Identität, Verständigung, Verbundenheit, Inspiration und zugleich Faszination" schaffe, betont Zeulner.

Die Reaktionen der Zuschauer während der Auftaktveranstaltungen scheinen das zu bestätigen: "Die Leute hatten teilweise Freudentränen in den Augen, weil sie wieder Theater erleben konnten. Das hat uns bestärkt", schildert Burdinski seine Eindrücke.

In den kommenden Wochen beginnen für ihn und seine Truppe schon wieder die Proben für die kommende Saison: "Wir stellen uns auf die Corona-Situation ein und zeigen Präsenz", sagt er mit Optimismus in der Stimme.