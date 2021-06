Die Sanierung der Grundschule in Zeitlofs sowie die der Krechenbachbrücke in Eckarts sind beides Tagesordnungspunkte bei der kommenden Bauausschusssitzung am Donnerstag, 24. Juni, in Zeitlofs. Treffpunkt zur Ortseinsicht ist um 19 Uhr an der Grundschule in Zeitlofs. sek