Das Staatliche Bauamt in Schweinfurt weist auf Bauarbeiten an der Bundesstraße 26 von Eltmann bis zur Bauamtsgrenze bei Trunstadt hin. Und später wird auf der Strecke in Richtung Ebelsbach gearbeitet.

Am Montag, 14. September, beginnen die Bauarbeiten ab dem Ortsausgang von Eltmann in Richtung Bamberg. Zunächst werden Vorarbeiten an der Fahrbahn und den Rinnen unter halbseitiger Verkehrsführung oder unter Einengung der Fahrbahn ausgeführt.

Am 28. September beginnen dann die Asphaltarbeiten. Dazu ist eine Vollsperrung nötig, und dabei wird der Durchgangsverkehr ab Viereth über Unterhaid, Staffelbach, Stettfeld und Ebelsbach zur Autobahn umgeleitet.

Die Vollsperrung selbst wird in vier Teilabschnitte untergliedert: Abschnitt eins ist die Strecke von der Bauamtsgrenze bis Roßstadt vom 28. September bis 4. Oktober; Abschnitt zwei: Roßstadt bis Dippach vom 5. bis 11. Oktober; Abschnitt drei: Dippach bis Eschenbach vom 12. bis 18. Oktober; Abschnitt vier: Eschenbach bis Eltmann vom 19. bis 25. Oktober. Durch diese Aufteilung ist jede Ortschaft immer von mindestens einer Seite aus erreichbar, teilt die Behörde mit.

Auch der Radweg wird erneuert

Nach diesen Arbeiten müssen noch Restarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung oder unter Einengung der Fahrbahn ausgeführt werden. Anschließend wird auch der Geh- und Radweg auf ganzer Länge gesperrt und saniert, wobei die Radler auf die andere Mainseite umgeleitet werden.

Die zweite Baustelle: Am Montag, 2. November, beginnen die Bauarbeiten bei der Autobahn-Anschlussstelle Eltmann/Ebelsbach. Dazu wird eine Einbahnstraßenführung von Eltmann nach Ebelsbach eingerichtet. Zusätzlich muss ein Provisorium errichtet werden, um die Anbindung des Gewerbegebiets Eltmann während der Bauzeit zu ermöglichen, da das Gewerbegebiet von Eltmann während der Bauarbeiten nicht am Kreisel angebunden werden kann. Zusätzlich müssen auch beide Anschlussäste zur Autobahn abwechselnd gesperrt werden. red