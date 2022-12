Mit der Sanierung der Turnhalle an der Einhard-Grundschule in Euerdorf könnte es im nächsten Sommer losgehen. Das wurde in der jüngsten Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Euerdorf bekanntgegeben. Architekt Stefan Richter erläuterte die Entwurfspläne.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Die VG übernimmt für die schulische Nutzung rund 2,94 Millionen Euro, der Markt Euerdorf, der die Halle als Veranstaltungsort nutzt, rund 375.000 Euro. Förderantrag und Bauantrag sollten bis Mitte Januar erstellt sein, hieß es in der Sitzung.

Außerdem hat die VG beschlossen, dass sie der beim Landratsamt Bad Kissingen angesiedelten Zentralen Beschaffungsstelle beitritt.

Das Campus Hotel Restaurant hatte angekündigt, dass es wegen der Inflation den Preis für das an den offenen Ganztag der Einhard-Grundschule gelieferte Mittagessen ab dem neuen Schuljahr erhöhen muss. Bisher lag der Preis pro Portion bei 3,90 Euro und wird dann auf 4,20 Euro steigen. Diese Mehrkosten müssen die Eltern übernehmen. Die Verwaltungsgemeinschaft bezuschusst das Mittagessen pro Portion auch weiterhin mit 1,25 Euro.

Der Campus wollte außerdem eine Mindestbestellmenge von 20 Portionen pro Tag einführen. Diese Menge kann jedoch nicht abgenommen werden, da die Zahl der Schüler, die den offenen Ganztag in Anspruch nehmen, weiter zurückgeht, hieß es in der Sitzung der VG. An manchen Tagen seien es gerade mal zehn Mittagessen. Auch im aktuellen Schuljahr sei nur eine Ganztagesgruppe zustande kommen. Nach Rücksprache mit Campus habe man sich darauf einigen können, dass zwar der Satz pro Lieferung von 35 auf 40 Euro erhöht wird, dafür aber auf eine Mindestbestellmenge verzichtet wird. Da man mit dem Essen von Campus zufrieden war und die VG sonst einen neuen Caterer und eine Kraft für die Ausgabe benötigen würde, sei das die beste Lösung. Die VG-Mitglieder nahmen diese Einigung zur Kenntnis. red/pau