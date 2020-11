Um die vorläufige Aussetzung der Tätigkeit des Bauausschusses wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen geht es am morgigen Mittwoch, 25. November, bei der Sitzung des Gemeinderates der Gemeine Itzgrund. Weiterhin stehen auf der Agenda der Beschluss hinsichtlich der entstehenden Mehrkosten für den Radweg Lahm-Ebensfeld, die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Lahm, der Sachstandsbericht über die Itzgrundhalle sowie die vorläufige Einstellung der Wohnungsbauförderung der Gemeinde Itzgrund ab 1. Dezember. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Schule. red