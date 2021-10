Dass die Sandberger Musikanten im Kursaal Bad Bocklet aufspielen, ist mittlerweile zu einer kleinen Tradition geworden. Am kommenden Samstag, 23. Oktober, ist es wieder soweit, dann erklingt von 19.30 bis 21 Uhr wieder traditionelle und moderne Blasmusik der Sandberger Musikanten, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Eintrittskarten gibt es in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030 oder E-Mail: info@badbocklet.de. Foto: Sabrina Pörtner