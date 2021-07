Die Klimaschule des Landkreises Kulmbach lädt alle Interessierten am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr zu der Online-Veranstaltung "Sand und Stein im Naturgarten" aus der Reihe "mEIN Stück Natur - im Garten zieht Leben ein" ein. Sand und Steine können auch im umweltfreundlichen Naturgarten Platz finden. Dort sind sie nicht nur geduldet, sondern bieten richtig eingesetzt auch eine wahre Bereicherung. Referentin ist Ute Geyer aus Goldkronach. Anmeldungen sind möglich über das Formular https://formulare.landkreis-kulmbach.de/formcycle/form/provide/1455/ auf der Seite www.landkreis-kulmbach.de oder per E-Mail unter klimaschutz@landkreis-kulmbach.de. Der Zugangs-Link wird dann rechtzeitig vor der Veranstaltung an alle Teilnehmer verschickt. red