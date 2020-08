Sammlung zur Stärkung von Eltern

Das Müttergenesungswerk führt in der Zeit vom 7. September bis 4. Oktober seine diesjährige Haus- und Straßensammlung durch. Das teilt das Landratsamt Coburg mit. "Neue Kraft für Supermom. Spenden Sie für kurbedürftige Mütter." Unter diesem Motto werden die Haus- und Straßensammlungen 2020 für das Müttergenesungswerk stehen. 2,1 Millionen Mütter und 230 000 Väter sind kurbedürftig. Jährlich sind etwa 49 000 Mütter und 1600 Väter in Kurmaßnahmen des Müttergenesungswerks. Von den Müttern sind 81 Prozent erwerbstätig, 26 Prozent alleinerziehend, 13 Prozent pflegen auch Angehörige und 87 Prozent leiden unter Erschöpfung bis zum Burnout. Hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal. Insbesondere Mütter befinden sich im Spagat zwischen Familie, Hausarbeit und Beruf. Was ihnen oftmals auch fehlt, ist die Wertschätzung.

Es sind die vielfältigen Belastungen des Alltags, die krank machen. "Das Müttergenesungswerk setzt sich als gemeinnützige Stiftung für die Gesundheit von Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen ein. Durch Aufklärungsarbeit, Beratung, Kurmaßnahmen und Nachsorge konnten Generationen von Müttern neue Perspektiven für sich und die ganze Familie aufgezeigt werden", sagt Landrat Sebastian Straubel. Wenn zum Beispiel das Geld für Kurkleidung, den gesetzlichen Eigenanteil oder die Fahrtkosten fehlt, unterstütze das Müttergenesungswerk mit Spenden.

"Die Arbeit ist deshalb so wirkungsvoll, weil sie von vielen hilfsbereiten Menschen unterstützt wird und auf viele Schultern verteilt ist", zeigt sich Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig für alle Spenden dankbar. Er erkennt darin auch die gesellschaftliche Wertschätzung für die Lebensleistung von Müttern. Das Müttergenesungswerk finanziert seine wertvolle Arbeit vor allem durch Spenden, Erbschaften und Stiftungen. "Besinnen wir uns darauf, was wirklich zählt: die Wertschätzung für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die tagtäglich eine so wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft wahrnehmen. Helfen Sie mit Ihrer Spende und schenken Sie diese Wertschätzung", appellieren Oberbürgermeister und Landrat. red